Зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий розсмішив українців несподіваним чином з волоссям і змусив задуматися про своє майбутнє президентство

На сторінці «Кварталу» у Фейсбук з'явилося відео з «Ліги сміху» з актуальним номером, присвяченим відпочинку на морі в Одесі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Гумористи показали українцям один з їхніх «улюблених» типів відпочиваючих на пляжі – «чітких пацанчиків».

Одну з головних ролей у номері виконав Кошовий. Він приєднався до свого друга на пляжі, який вибирав собі сонцезахисні окуляри, намагаючись знайти дешевше. Кошовий схвалив вибір свого друга і сам «приміряв» окуляри, повісивши їх собі на шию.

Окремо варто відзначити дуже характерний образ артиста. Так, він вийшов на сцену в синіх плавках і розстебнутій сорочці, кокетливо зав'язаній прямо під грудьми і демонструючій всім живіт гумориста. Крім того, для номера Кошовий зважився змінити свою зачіску і додав до своєї фірмової лисині кумедний чубчик.

В коментарях українці бурхливо обговорюють номер, і навіть припускають, що колишній товариш Володимира Зеленського з «Кварталу» може стати наступним президентом України.

«Дуболоми», «Презик майбутній», «мої улюбленці», «Спасибі за настрій», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кошовий звернувся до українців у несподіваному відеозверненні.

Відео опублікувала прес-служба Податкової служби України. У повідомленні говориться, що артист подав декларацію про доходи.

«Чекаєте від мене жарти? Її не буде, тому що сплата податків, це не тема для гумору. Декларуючи доходи, ми робимо внесок у наше майбутнє та майбутнє наших дітей», - каже Кошовий у відео.

Нагадаємо, модний Євген Кошовий звернувся до українців з пропозицією щодо доходів: "Це не жарти".

Як повідомляла Politeka, дружина Кошового з "Квартал 95" з дочками похвалилася літнім тілом в купальнику.

Також Politeka писала, що юна дочка Кошового з «Квартал 95» зухвало задерла ногу в недитячому платті: «Вовчиця вийшла на полювання».