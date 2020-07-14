Молоді Алла Пугачова і Максим Галкін шанувальників зовнішнім виглядом

Про це пише Politeka.net.

Архівне фото, на якому можна побачити Аллу Пугачову до екстремального схуднення, було опубліковано в одному з фан-акаунтів, присвяченому примадонні.

На знімку закохана пара сидить на сходах, дивиться вдалину, попутно посміхаючись фотографу.

"Тоді ще багато хто не вірив в цю сім'ю, яка зараз є зразковою", - йдеться у підписі до архівної фотографії.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і залишили десятки коментарів під знімком. Були й такі фанати, які поспівчували дуже худому Максиму Галкіну, який позував на тлі розповнілої Пугачової.

Інші ж, навпаки, пораділи, що через багато років Алла Пугачова і Максим Галкін живуть разом і виховують спільних дітей.

"Мама з синочком", "Ніхто не знає, разом вони чи ні, знають тільки вони. Може просто на публіку грають гарну історію", "Заздріть мовчки! Жовч Вам самим стане в нагоді! Обожнюю і захоплююся цією парою", "Вірили, не вірили кому яке діло", "Та яка пара, мама з синочком!Жовчі немає.Це ненормально!", "Ось що значить бути чоловіком. Поруч з ним щаслива жінка", "Ви чудова пара! Здоров'я і щастя вам і вашим дітям", " Важко було повірити, але що не робиться, все на краще!", "Я б не побажала своєму синові такого щастя, та А Б розумна і мудра, але все з нею зрозуміло, а він....", "Тільки заздрість народжує такі думки. Любити і бути коханою не всім дано. Звідси злість, неадекватні думки", - написали вони в комментариях.

Нагадаємо, дочка Пугачової і Галкіна пожартувала над зоряним татом незвичайним чином: "Хитрюга".

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