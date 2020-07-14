Знаменита українська співачка Анна Седокова показала фігуру в модному купальнику в горошок

В цей раз Ганна показала фігуру в модному купальнику яскраво-червоного відтінку в білий дрібний горошок. При цьому зірка покрутилася перед об'єктивом, щоб підкреслити свою схудлу фігуру перед камерою, пише Politeka.net.

Кілька днів тому Анна вирушила у відпустку разом зі своїм молодим коханим, а також з маленькою дитиною - сином Гектором. При цьому співачка не приховує, що має намір показувати найспекотніші образи в цій відпустці. Останнім часом Анна займається своїм магазином і створює безліч різних дизайнів для білизни, спортивних костюмів і навіть модних суконь в східному стилі.

В цей раз в розділі Сторі з'явилася серія кадрів, на яких Анна мирно ніжилася перед об'єктивом у червоному купальнику. На обличчі зірки немає макіяжу, а довгі локони вона зав'язала в звичайний хвіст. Яскравий колір купальника нагадує образ "Червоної шапочки", про якому раніше жартували фанати зірки, іронічно запитуючи: "де ж ваш вовк?", натякаючи на відсутнього поруч Яніса Тимму.

Також Ганна вразила видом у червоній сорочці з дрібним принтом і чорним мереживом, ледь прикривають її форми. Примітно, що під настільки яскравими фото, які вона опублікувала в Instagram, зірка написала про вивчення іноземних мов:

«Вивчення іноземних мов, завжди було моїм хобі. Я завжди вчуся, ні хвилиночки не відпочиваю. Ось навіть фото зробила під час важкого навчання. Я в улюбленому італійському ресторані Carpaccio, з коханою lychee martini. В мені Spaghetti alla vongole, на мені sexy red top від мого магазину», - написала Анна.

Фанати відразу ж відреагували:

«На другій фотографії особливо помітний італійську мову 😉👍», «Красуня! ❤️», «Неймовірна краса,що топ, що сережки 😍👍», «Я зараз худну після пологів, давай разом зі мною ❤️так простіше і мотивація буде 🔥», «Вивчати мови дорого, але корисно👍», «Яка Ви красуня ❤️❤️❤️❤️❤️», «👏😎 Красуня❤️🍀🌹😍»Дорого - поняття суб'єктивне. 🔥», «ти Закрийся вже!», «пс сережки класні😍», «Форми супер. 🔥🔥».

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