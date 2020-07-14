Відома співачка Світлана Лобода в яскравому образі на відпочинку підкорила фанатів

В цей раз знаменита артистка вирішила показати, як відпочиває у міні-відпустку з близькими. На новому кадрі, представленому в Instagram зірка позувала у просторому і звичайному одязі, під яким помітний напівпрозорий купальник, що вдало підкреслює її груди, повідомляє Politeka.

Так, кілька днів тому Світлана вирушила з близькими на сонячний курорт і активно ділиться звідти жаркими фото, позуючи в самих різних образах. Співачка вирішила показати, як відпочиває у новому вбранні: під напівпрозорою сірої майкою можна помітити незвичайний тонкий купальник чорного кольору, з тканинними вставками, а сірі рвані шорти доповнюють вуличний «лук» знаменитості.

«Ти сам малюєш своє життя! Вибирай кольори яскравішими😊», - написала Лобода під постом.

Фанати одразу ж відреагували:

«Ми скучили за тобою Серденько 😘😻❤️», «Красуня ♥️ Фігура просто гармата👑🔥», «Блищу яскравою зіркою 🤪», «Як скоро пісня?🥺♥️», «Світлана, ви найкраща❤️❤️❤️», «Світлана ми нудьгуємо❤️❤️❤️💔😘😻🔥», «❤️Так воно і є . . . Зараз цьому вчуся», «яка ти класна, це тобі 💐🌹🏵», «ми все ще пам'ятаємо і чекаємо #boomboom @lobodaofficial».

Також раніше Світлана показала, як прогулювалася з новою стрижкою - ідеально рівними пасмами з косою чубчиком, а також здивувала бунтарським чином.

Примірявши міні-шорти з шкіри і таку ж куртку в тон, співачці вдалося підкреслити свої стрункі ніжки і виставити їх у вдалому ракурсі. При цьому чорна майка, повністю розшитая паєтками також доповнила образ знаменитості. Нагадаємо, днем раніше співачка вже ділилася схожим кадром в тому ж образі.

«Вам неймовірно йде цей образ!!!! Красуня, Лободушка💋❤️», «Які фото 😍😍🤤», «Шикарна, як всегдааааааа», «Love is Lo❤️», «Як зазвичай просто супер - зірка 👑❤️⭐️», «Щидевральная Чіка ❤️, а ми чекаємо не дочекаємося нового трекп», «Коли там сингл? Невже ніхто не вгадав», «Світлана, ви чарівні!🤗💖», «Яка красииивая, сама гаряча блондинка😘😘❤️», «Який спосіб🔥», - написали шанувальники.

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