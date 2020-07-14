Знаменита українська співачка Анна Седокова показала жаркий образ в чорних мереживах

В цей раз Ганна вирішила блиснути стильним чином, посвітивши власним достоїнством в чорних мереживах. При цьому зробити це Ганна вирішила улюбленим чином - распахнувши яскраво-червону сорочку з зав'язочками на животі, ближче до грудей. Зазначимо, володіючи власним брендом одягу, Ганна постійно експериментує і любить демонструвати не тільки свої костюми на себе, але і своїх колег, пише Politeka.net.

цього разу вона вразила видом у червоній сорочці з дрібним принтом і чорним мереживом, ледь прикривають її форми. Примітно, що під настільки яскравими фото, які вона опублікувала в Instagram, зірка написала про вивчення іноземних мов:

«Вивчення іноземних мов, завжди було моїм хобі. Я завжди вчуся, ні хвилиночки не відпочиваю. Ось навіть фото зробила під час важкого навчання. Я в улюбленому італійському ресторані Carpaccio, з коханою lychee martini. В мені Spaghetti alla vongole, на мені sexy red top від мого магазину», - написала Анна.

Фанати відразу ж відреагували:

«На другій фотографії особливо помітний італійську мову 😉👍», «Красуня! ❤️», «Неймовірна краса,що топ, що сережки 😍👍», «Я зараз худну після пологів, давай разом зі мною ❤️так простіше і мотивація буде 🔥», «Вивчати мови дорого, але корисно👍», «Яка Ви красуня ❤️❤️❤️❤️❤️», «👏😎 Красуня❤️🍀🌹😍»Дорого - поняття суб'єктивне. 🔥», «Красуня!», «пс сережки класні😍», «Форми супер. 🔥🔥».

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Анна представила новий кадр, на якому похвалилася білосніжним нарядом з блискіток і здивувала при цьому фігурою. Як відомо, співачка є власником власного бренду одягу, тому кожен її костюм завжди піддається обговорень та критики в соціальній мережі.

Так, Ганна позувала в білому костюмі, що відкриває її боки і талію. При цьому співачка посміхалася і повністю зажмурила очі. Оксамитова тканина її вбрання.

«Іноді я дуже намагаюся бути кращим . Мовчати більше . Посміхатися менше . Працювати ще більше . Я дуже стараюся , але якось не виходить 😂 Це мій самий улюблений костюм @lastory_store і я не забула його відзначити🙏🏼 Це вже успіх . Просто іноді мені так хочеться , щоб ви розуміли без слів ...», - написала Анна.

Шанувальники почали нахвалювати схудлу фігуру Анни:

«Схудла!!!!👏🔥🔥🔥❤️», «Це доля всіх стрільців ❤️», «Де Мамба?», «Красуня ❤️❤», «Ноги відточені ❤️», «Струнка!!!😍😘🌹», «Класний!!! ❤️❤️❤️👍», «Залік гелику😂», «Гарненька 😘», «Як завжди чудова 🔥», «Не завжди потрібно бути краще. Потрібно бути собою ❤️🔥».

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