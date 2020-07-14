Найскандальніша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком показала себе в несподіваному і стильному образі

В останньому випуску шоу «Холостяк-10» стало відомо, що Макс вибирає Дашу замість Даны. Опинившись тією, хто програла і залишилася без заповітного кільця, дівчина не стала влаштовувати істерики і попрощалася з чоловіком вельми гідно. Тепер дівчина знайшла свою аудиторію в Instagram і почала частіше зніматися в модних фотосесіях, пише Politeka.

Дана приміряла чуттєвий і лакончиный наряд, доповнила образ масивними прикрасами з безліччю каменів, а також розбурхала ідеальним макіяжем.

«Простір між шкірою ставши майже нульовим,⁣⁣⠀

Вночі чомусь навколо так сміливо!⁣⁣⠀

І в насолоді з запахом твоїм ⁣⁣⠀

Я віддалась тобі душею й тілом...⁣⁣⠀

Ох. Дана ©️⁣⁣⠀# Кохайте_ся #oh_dana #kohayte_sya», - написала Дана рядки з власного вірша.

Фанати одразу ж відреагували:

«найрозумніша і сексуальна учасниця останнього «Холостяка» !! Респект !!! 🔥», «Українська красуня Кіра Найтлі😍👍👍», «дуже красива🌹», «👍👍👍😘😘😘 Браво», «Чарівна і розкішна👍👍👍», «Гарні фото та чудові рядки ... 👍😍», «найрозумніша і сексуальна учасниця останнього «Холостяка»! Респект !!! 🔥Де можна Ознайомитися з поезією ??», «Ви ідеал 🤩 захоплююся вами 🤗», «😍😍😍обожнюю, талант, краса, манера спілкування, еталон жіночності, такою має бути жінка)».

В одному зі своїх інтерв'ю спеціально для шоу "Зірковий час" вона розповіла про пережите і про те, чому змогла відпустити Макса.

Не залишилася без уваги в інтерв'ю тема скандалу, пов'язаного з інтимним зв'язком Макса на проект з однією з дівчат. Дана заявила, що інтимне запитання шанувальників схвилював найбільше і схоже це стало найбільш обговорюваною темою.

«Найчастіше показують ж відзняті всього три або п'ять днів тижня, поміщають всього в дві години ефіру, багато йде «за кадр, за камеру», не показуються всі сварки, це логічно», - зауважила Дана, підкресливши, що інтимні стосунки Макса повинні були залишитися за кадром.

Дана заявила, що їй було прикро, коли вона дізналася про підсумки шоу і це було помітно по її поведінці, але вона не шкодує.

«З Дашею ми перестали спілкуватися в кінці квітня, просто коли вже були зйомки пост-шоу там показали скрін нашої переписки в травні щодо інтиму з іншою дівчиною, це тільки тоді ми спілкувалися. Взагалі був дивний момент, я не зрозуміла, що відбувалося – на пост-шоу мене спочатку не було. Одна з дівчат сказала про публікації листування. Я тоді з претензією Даші написала, в принципі, це є в мережі – той скрін так і ходить в Інтернеті. Спочатку ще в кінці квітня ми перестали спілкуватися із-за смішного – Даша образилася на якийсь мій коментар в ефірі, хоча я не ображалася, коли обговорювали мене», - розповіла Дана.

Нагадаємо, Новий герой шоу "Холостяк" вразив зовнішнім виглядом

А ще Politeka писала, що "Холостяк" Добринін розбурхав гарячим постільною фото з молодою нареченою

Також Politeka повідомляла, що наречена Холостяка Добриніна показала, що чекало нареченого у весільній сукні