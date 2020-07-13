Стало відомо, як українці можуть отримувати виплати на заслуженому відпочинку без потрібної кількості стажу
Про це пише тематичне видання Пенсійний кур'єр, передає Politeka.net.
З питанням звернулася жінка, яка працювала в лікарні і яка має стаж 25 років. Вона запитала, чи може медпрацівник оформити пенсію незалежно від віку.
"Медичні працівники: лікарі і середній медичний персонал, за наявності спеціального стажу, що дає право на вислугу років, після звільнення мають право на призначення пенсії за вислугою років. Така пенсія призначається незалежно від віку", - сказано в статті.
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Вийти на заслужений відпочинок зі спецстажем 25 років можна, якщо ви його заробили його до 1 квітня 2015-го. Далі щорічно тривалість стажу збільшується (на сьогоднішній день потрібно 28 років такого стажу).
"Право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров'я та соціального захисту", - сказано в постанові, затвердженому Кабміном.
Що стосується решти пенсіонерів, то вони зможуть вийти на відпочинок зараз зі стажем у 27 років, але для цього потрібно досягти 60 років чоловікам, а жінкам 59,5 років. З 1 квітня наступного року пенсійний вік для жінок буде прирівняний до чоловічого і становитиме 60 років.
Але є й такі категорії українських пенсіонерів, які можуть оформляти собі пенсію у 45, 50 або 55 років. Ці пільговики потрапляють під окремий закон, який стосується певних складних і небезпечних умов роботи, метерей-героїнь і так далі.
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