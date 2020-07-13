Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як веселиться з коханцем на спекотному курорті

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі Ганна кілька годин тому показала, як розважається у спеціальній курортній зоні. Співачка вирішила показати апетитні форми в квітчастому купальнику, а також показати, як її новий коханий доглядає за нею і її дитиною, пише Politeka.net.

Не секрет, що про стосунки Анни Сєдокової і Яніса Тиммы стало відомо в минулому році. Заради нової коханої баскетболіст національної команди Латвії залишив сім'ю з маленькою дитиною.

До відносин з Тиммой Седокова перебувала у шлюбі з колишнім футболістом київського «Динамо» і національної команди Білорусі Валентином Белькевичем, від нього у неї народилася донька. Також у зірки є ще одна дочка і маленька син.

Саме з малюком Гектором і молодим коханим Анна і вирушила на відпочинок, звідки вже показала яскраві фото. Також Ганна похвалилася фігурою в модному бікіні і показала, як Яніс допомагає їй доглядати за сином, переносячи його надувні кола.

Не так давно в мережі почали поширюватися чутки про розлучення співачки з її коханим Янісом Тиммой після того, як пара довгий час не ділилася спільними фото, не розповідала про один одного і продовжувала відмовчуватися.

Проте пізніше з'ясувалося, що Яніс просто полетів на батьківщину і не міг повернутися назад. по закінченні часу зірка знову почала хвалитися спільними романтичними кадрами і розповідати про їхні стосунки. На цей раз вона привітала молодого спортсмена з днем народження і похвалилася яскравим літнім кадром з ним.

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