Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как веселится с любовником на жарком курорте

На своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори Анна несколько часов назад показала, как развлекается в специальной курортной зоне. Певица решила показать аппетитные формы в цветастом купальнике, а также показать, как ее новый возлюбленный ухаживает за ней и ее ребенком, пишет Politeka.net.

Не секрет, что об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в прошлом году. Ради новой возлюбленной баскетболист национальной команды Латвии оставил семью с маленьким ребенком.

До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с бывшим футболистом киевского «Динамо» и национальной команды Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Также у звезды есть еще одна дочь и меленький сын.

Именно с малышом Гектором и молодым возлюбленным Анна и отправилась на отдых, откуда уже показала яркие фото. Также Анна похвасталась фигурой в модном бикини и показала, как Янис помогает ей ухаживать за сыном, перенося его надувные круги. Фанаты ранее отметили, что Анна даже стала "сочнее".

Не так давно в сети начали распространяться слухи о расставании певицы с ее возлюбленным Янисом Тиммой после того, как пара долгое время не делилась совместными фото, не рассказывала о друг друге и продолжала отмалчиваться.

Однако позже выяснилось, что Янис попросту улетел на родину и не мог вернуться обратно. по прошествии времени звезда вновь принялась хвастаться совместными романтичными кадрами и рассказывать об их отношениях. В этот раз она поздравила молодого спортсмена с днем рождения и похвасталась ярким летним кадром с ним.

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