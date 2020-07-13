В Росії на акції протесту затримали Аллу Пугачову і цілий ряд журналістів

13 липня в Москві відбулася акція журналістів, які зібралися під будівлею СІЗО, щоб підтримати колишнього кореспондента місцевого видання «Комерсант» Івана Сафронова.

У процесі мітингу людям почали нагадувати по гучномовцю, що проведення масових акцій заборонено, журналістів просили розійтися. Незабаром поліція почала затримувати протестувальників.

Російські силовики затримали багатьох протестувальників. Цікаво, що серед них виявилася повна тезка легендарної Примадонни – журналістка від «Комерсант FM» Алла Пугачова. Момент її затримання потрапив на камеру.

Всього на акції було затримано вісім осіб. Всі – дівчата.

Скандал навколо справи журналіста, звинуваченого в державній зраді, не вщухає в Росії в останні дні. Багатьох обурила спроба влади посадити Сафронова нібито за державну зраду, при тому, що докази справи не публікують. Відомо, що ФСБ підозрює його у передачі інформації спецслужбам Чехії про постачання зброї Росії на Близький Схід і Африку.

Сафронова затримали 7 липня, і в той же день суд заарештував його на два місяці. Захист оскаржив арешт журналіста. Колеги Сафронова вважають, що справа проти неї може бути помстою з боку російської влади за ті викривальні матеріали і журналістські розслідування, які він публікував.

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