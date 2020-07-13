В России на акции протеста задержали Аллу Пугачеву и целый ряд журналистов

13 июля в Москве состоялась акция журналистов, которые собрались под зданием СИЗО Лефортово, чтобы поддержать бывшего корреспондента местного издания «Коммерсант» Ивана Сафронова.

В процессе митинга людям начали напоминать по громкоговорителю, что проведение массовых акций запрещено, журналистов просили разойтись. Вскоре полиция начала задерживать протестующих.

Российские силовики задержали многих протестующих. Любопытно, что среди них оказалась полная тезка легендарной Примадонны – журналистка от «Коммерсант FM» Алла Пугачева. Момент ее задержания попал на камеру.

Всего на акции было задержано восемь человек. Все – девушки.

Скандал вокруг дела журналиста, обвиненного в госизмене, не утихает в России в последние дни. Многих возмутила попытка власти посадить Сафронова якобы за государственную измену, при том, что доказательства дела не публикуют. Известно, что ФСБ подозревает его в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.

Сафронова задержали 7 июля, и в тот же день суд арестовал его на два месяца. Защита обжаловала арест журналиста. Коллеги Сафронова считают, что дело против него может быть местью со стороны российской власти за те обличающие материалы и журналистские расследования, которые он публиковал.

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