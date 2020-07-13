Українська співачка Тіна Кароль захопила мережу образом разом з Катериною Осадчою

Знаменитість вже давно славиться своїм почуттям стилю, любить брати участь у зйомках в самих різних образах і кожне її публічна поява розбурхує шанувальників все сильніше. В останні тижні Тіна була зайнята розробкою нового альбому, записом пісень і зйомками в продовженні українського серіалу.

цього разу Тіна в стильному палтье з'явилася разом з Катериною Осадчою перед об'єктивом з сонячною усмішкою. На фан-акаунті "Фантіни" також повідомляється, що телеканал "1+1" святкує ювілей, тому приводу зірки поділилися яскравими кадрами в стильних образах.

«Канал «1 + 1» святкує ювілей - 25 років в ефірі! Світський репортаж з-за лаштунків святкових зйомок - вже сьогодні,» - повідомляється на сторінці.

Фанати, очікувано, не залишилися байдужі. Зірки, що позують без білизни, виглядали і правда приголомшливо стильно:

«Тіна кльова», «Красуні !!!! ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹», «Красапетки❤️», «Моя красива ♥ ️», «Як летить час!», «Красуні! 👌», «Я теж хочу фото з Тіною😍😍😍👍», «Красуні, це правда гаряче🔥🔥🔥🔥🔥», «Які красуні!», «Дівчата, ВИ СУПЕР !!!!!!! 👍👍👍🌹🌹🌹», = написали користувачі.

Нагадаємо, кілька днів тому Кароль отримала велику нагороду від Президента. Володимир Зеленський вручив артистці орден княгині Ольги, який отримують жінки за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї.

Зазначимо, що на зустріч до глави держави співачка також прийшла вся «у чорному». Але спідниця була довшою, а верх закривав стильний піджак. Цікаво, як би відреагував Гарант, якщо б артистка вирішила з'явитися перед ним в такому вигляді, як на фото.

Нагадаємо, що смілива Кароль показала найкращі ракурси в тісному сукня з розрізами: "Як цукерочка в обгортці".

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