Міхеїл Саакашвілі поділився новим фото з екс-президентом Віктором Ющенком в домашній обстановці

Як повідомляє Politeka.net, знімком голова виконавчого комітету Національної ради реформ України поділився на своїй сторінці у Фейсбук.

Саакашвілі розповів, що Ющенко прийшов до нього в гості. Політик також нагадав, що колишній президент хрестив його сина.

«У мене в гостях в хатинку мій старий друг і кум, який хрестив мого сина Миколу», - підписав знімок Саакашвілі.

На фото політики позують в обнімку на тлі мальовничо розмальованих стін і печі з візерунком з народними мотивами. При цьому зі знімку видно, як сильно постарів Ющенко, екс-президента буквально не впізнати.

Українці бурхливо відреагували на новий знімок в коментарях до посту.

«Ех а міг би стати справжнім реформатором України та час підходящий був. А через нього ми отримали Бандюковича, майдан і подальшу політичну і економічну кризу», «Краще б він займався бджолами...І не ліз в державні справи...можливо в такій ситуації і не було! Шкода!», «Щось кум постарів...не впізнала...а де його Катерина?», «Щось постарів Ющ, бджоли не кусають напевно», «Худенький щось Віктор», «Щось не важливо виглядає Ющенко. Ніяк не одужає від путінського полонія», - пишуть люди.

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