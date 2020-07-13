Михеил Саакашвили поделился новым фото с экс-президентом Виктором Ющенко в домашней обстановке

Как сообщает Politeka.net, снимком глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины поделился на своей странице в Фейсбук.

Саакашвили рассказал, что Ющенко пришел к нему в гости. Политик также напомнил, что бывший президент крестил его сына.

«У меня в гостях в хатынке мой старый друг и кум, который крестил моего сына Николая», - подписал снимок Саакашвили.

На фото политики позируют в обнимку на фоне живописно разукрашенных стен и печи с узором с народными мотивами. При этом по снимку заметно, как сильно постарел Ющенко, экс-президента буквально не узнать.

Украинцы бурно отреагировали на новый снимок в комментариях к посту.

«Эх а мог бы стать настоящим реформатором Украины и время подходящее было. А из-за него мы получили Бандюковича, майдан и дальнейший политический и экономический кризис», «Лучше бы он пчелами занимался...И не лез в государственные дела...возможно такой ситуации и не было! Жалко!», «Что-то кум постарел...не узнала...а где его Екатерина?», «Что-то постарел Ющ, пчёлы не кусают наверное», «Худенький что-то Виктор», «Что то не важно выглядит Ющенко. Никак не поправится от путинского полония», - пишут люди.

Напомним, Саакашвили поведал о мистическом несчастье: "Пожал руку - перелом в пяти местах".

Как сообщала Politeka, Михо Саакашвили посетовал на нищенскую зарплату: "За $1,5 тысячи нельзя ребенку мороженое купить".

Также Politeka писала, что Саакашвили не сдержался и наговорил украинцам лишнего, видео стычки.