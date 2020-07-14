Деякі шлюби не протрималися і пари років

Зіркові розлучення – справа звична, при цьому багато знаменитостей швидко забувають, як були щасливі у відносинах

Politeka.net згадувала, як виглядають перші чоловіки популярних зірок. Ми зібрали фото пар, які не змогли врятувати шлюб.

Ольга Бузова любить виставляти своє особисте життя на загальний огляд. Шлюб з футболістом Дмитром Тарасовим не був винятком. За їх життям стежили мільйони підписників Ольги. Втім, чотири роки життя закінчилися гучним розлученням з образами і скандалами.

Українська співачка Світлана Лобода перебувала в цивільному шлюбі з Андрієм Царем, від якого народила доньку Євангеліну. Пара розійшлася через кілька років, так як не змогла більше рухатися в одному напрямку.

Співачка Віра Брежнєва до весілля з Костянтином Меладзе була одружена з мільйонером Михайлом Кіперманом.

Першим чоловіком колеги Брежнєвої Анни Сєдокової став футболіст Валентин Белькевич, якому вона народила доньку. Цей шлюб не був щасливим і тривав всього два роки.

Ольга Фреймут вперше вийшла заміж за головного режисера «5 каналу». Вже після цього шлюбу вона закрутила роман з британцем, від якого народила доньку Злату.

А ось її колега, телеведуча Катя Осадча в 2001 році вийшла заміж за нардепа Олега Поліщука. В шлюбі народився син Ілля, але через два роки Осадча розлучилася з чоловіком.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва здивувала свіжим образом, кадри облетіли мережу: "В гармонії з собою".

Як повідомляла Politeka, Лобода без зайвого одягу звела з розуму ідеальним тілом: навіть Полякова і Нікітюк позаздрять.

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