В Україні рекордно зросли борги по зарплатах, при цьому експерти попереджають, що це тільки початок

Як свідчать дані Державної служби статистики, поки зарплати частини українців знизилися, іншим перестали платити взагалі, пише КП.

Так, якщо ще в березні середня зарплата по країні становила 11 446 грн, то у квітні – 10 430 грн, а в травні – 10 542 грн.

При цьому борги по зарплатах на 1 червня 2020 року (остання доступна статистика) вже зросли до рекордних 3,14 млрд грн.

За підсумками квітня єдиною сферою, де виросли зарплати, стало сільське господарство, що пов'язано з хоч якимось відновленням сезонної активності. В інших галузях ситуація коливалася від "зниження" до "обвалу". Найбільшою мірою заробітки впали в сфері організації харчування: якщо ще в лютому.

За зрозумілих причин за карантинні місяці знизилися доходи співробітників у транспортній сфері, промисловості, фінансової і страхової діяльності. Але, що дивно, просіли і зарплати медиків. Не дивлячись на те, що їм обіцяли доплати в розмірі 300%.

Експерти пояснюють зниження зарплат глобальними проблемами в економіки країни зокрема через пандемію. І проводять аналогії з ситуацією шестирічної давності.

«Схожа ситуація була у 2014-2015 роках в корпоративному секторі України. Тоді масово скорочували заробітні плати всіх працівників для збереження робочих місць. Зараз динаміка зниження доходів може зберегтися через загальне важке економічне становище країни та вплив зовнішніх чинників у вигляді вірусу», - говорить аналітик Максим Орищак.

На думку експерта, в перспективі в українських компаніях, можуть не тільки скорочувати обсяг заробітних плат, але і затримувати виплати. Ризик такого розвитку подій зросте при продовженні карантину, падіння економіки, зниження експортної активності і т. д.

Експерт наголошує, що сьогодні українцям як ніколи слід перейматися питаннями накопичення і заощадження коштів, а також розумного споживання всіх ресурсів.

«Зниження зарплат у всіх сферах свідчить про падіння нашої економіки. Негативних наслідків цього маса: зниження добробуту громадян, зростання бідності, збільшення розриву між бідними і багатими, зростання рівня злочинності, погіршення здоров'я населення, зниження якості життя, погіршення демографічної ситуації. Тому очевидно, що уряду зараз потрібно мінімізувати вплив пандемії, і поки не пізно, впроваджувати цілісну програму порятунку української економіки», - зазначив економіст Олександр Вовченко.

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