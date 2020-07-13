Стало відомо, як шахраї з допомогою сайтів-підробок видурюючи в українців гроші

Про це пише Обозреватель.

Сьогодні в Україні працює ціла група сайтів, які різними методами виманюють у простих українців банківські дані і спустошують їхні рахунки.

Такі сайти пропонують якісь послуги, а оплату потрібно провести через банківську карту. Для цього користувач повинен внести свої карткові дані в форму.

Але після підтвердження операції користувач отримує повідомлення, що та виявилася неуспішною. Саме таким чином працює більшість веб-ресурсів, чия мета – фішинг. Сайт “запам'ятовує” дані, введені користувачем, після чого краде кошти.

“Чим небезпечні сайти-підробки? Шахраї накопичують реквізити і потім намагаються використовувати їх для несанкціонованих грошових переказів з карти користувача на шахрайський рахунок (на різні суми, поки не спустошать рахунок власника картки повністю або поки не спрацюють встановлені на карті ліміти для розрахунків в Інтернет). В інших випадках шахраї здійснюють покупки в Інтернеті, оплачуючи їх чужою карткою”, – попереджають фахівці простих українців, які можуть зіткнутися з подібними ресурсами в мережі.

За словами експертів, у таких сайтів немає системи шифрування трафіку і сертифіката для проведення платежів.

Більш того, такі сайти-підробки ще запитують у клієнтів персональні дані, аж до серії та номера паспорта, а також реальної адреси прописки.

“Онлайн-шахрайство в Україні розвинене досить широко. Є багато варіантів: і з OLX, і через СМС від “поліції”, “банку” і т. д. Шахраї б'ють по емоціям. Кажуть, що близький знаходиться в небезпеці, що банківський рахунок можуть закрити, що ви можете виграти величезну суму. Іноді такі акції проводять паралельно з реальними акціями мобільних операторів, банків”, – попереджає аналітик Віталій Якушев.

Експерти з кібербезпеки попереджають, що жертвою шахраїв може стати кожен, оскільки вони можуть купити будь-яку персональну інформацію людину в мережі.

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