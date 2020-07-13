Курс долара в Україні протягом тижня до 17 липня може опуститися нижче психологічної позначки
Такий прогноз зробив аналітик Андрій Шевчишин, передає «Оглядач».
"Ймовірно, найближчим часом гривня збереже стабільність і буде рухатися в діапазоні 26,9-27,1 гривні", – вважає експерт.
Аналітик додав, що НБУ контролює ринок, не дозволяючи розвинутися спекулятивної хвилі. Імпортери ведуть себе спокійно, а попит з боку населення і спекулянтів був досить швидко збитий.
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"У той же час нерезиденти продовжують виходити з ОВДП, і їх попит поки є ключовим фактором тиску на курс. Але і він поки купірується. Проте погашення ОВДП на 6,3 млрд гривень, що пройшло минулого тижня, ще натисне на гривню, оскільки поповнить доступну для покупки валюти ліквідність", – додав аналітик.
Зазначимо, згідно з даними НБУ, в Україні 13 липня долар почав набирати вагу.
Так, стодоларова купюра починає тиждень з вже + 1,7 гривні.
Курс валют на понеділок від НБУ:
100 доларів 2695,05 грн
100 євро — 3039,88 грн
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара повинен бути, як закладено в бюджеті, близько 30 грн/$, а з-за дешевої валюти банкрутують підприємства.
Експерти попереджають, що при різкому подорожчанні долара до 30 грн/$, зростання цін в Україні вже в перші місяці прискориться на 2,2 процентних пункту. Також будуть дорожчати бензин (вартість літра А-95 може зрости в ціні на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожчанні долара до 30 грн може зрости в ціні на 30-45 копійок).
Залежить від вартості долара і ринок нерухомості в Україні. Така ж ситуація і з машинами. Їх привозять з-за кордону, фіксують ціни в доларах.
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