В українському уряді вирішили розсекретити цифри щодо кількості субсидій, які нараховуються громадянам

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Так, в червні цього року субсидія була призначена 29,5 тисяч домогосподарств. Всього претендували на допомогу 48,2 тисячі. Всього на допомогу з оплати ЖКП було виділено 371,8 мільйона гривень. З них 363 мільйони були отримані «готівкою», а 8,8 мільйона — безналом.

Уточнюється, що середній розмір субсидії практично не змінився: 267, 78 гривень у червні, а в травні 269,87 грн.

Найбільше платять у Києві – 472 гривні. Найменше в Закарпатській області — 131,8 гривні.

До цього ми писали, що стало відомо, як влада має намір боротися із заборгованістю по комуналці. Вже восени українцям можуть узаконити драконівські штрафи за борги по комуналці.

Нововведення передбачені законопроєктом, який був розроблений "слугами народу" і Кабміном. Так, українцям хочуть ввести штрафи в розмірі 50% від загального боргу. Тобто, 15 тисяч гривень заплатить той, хто має заборгованість в 10 тисяч.

Автори документа хочуть ввести додаткове поняття "штрафів за несплату житлово-комунальних послуг".

Нагадаємо, боржників будуть карати новим способом, постраждають мільйони.

Як повідомляла Politeka, Кабмін раптово вирішив змінити правила виплат: що буде з субсидіями і як отримати гроші

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