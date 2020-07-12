Дружина зірки Студії «Квартал 95» Євгена Кошового поділилася зворушливим сімейним фото з відпочинку

Ксенія Кошова показала, як проводить літо на морі з родиною, у своєму Instagram, передає Politeka.net.

На фото дружина Кошового позує на пляжі зі своїми дочками – Варварою і Серафімою, а також їх бабусею. Всі вони сидять в купальниках, притулившись один до одного. Таким чином, на одному знімку зібралися представниці всіх трьох сімейних поколінь.

Фотографія зроблена в чорно-білому кольорі і чудово передає емоції усіх присутніх на ній жінок. Судячи з усього сімейство відмінно проводить час в компанії один одного.

Українці тут же взялися коментувати знімок.

«3 покоління в одному фото, клас», «Красоточки», «Як всі схожі красуні», «Так мило», «Класнючі такі», «В рамочку!!», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кошовий розповів про особисте життя несподівані деталі.

У розмові з Машею Єфросиніною актор згадав, як його дружина вперше повідомляла йому про вагітність, а також про свою реакцію. Причому Євген не став приховувати - він став причиною того, що його вагітна дружина втратила найдорожчого в житті. Зокрема, це стосувалося роботи в шоу-балеті, учасницею якого вона була.

Ксенія дала згоду на умову чоловіка, кинула роботу, віддавшись сімейного щастя і рутині. При цьому чоловік заявив, що розумів - він забрав у неї щось важливе, але інакше було не можна. Він також підкреслив, що був ревнивий і одна думка про те, що до його вагітній дружині буде торкатися інший чоловік, виводила його з себе.

Нагадаємо, дружина Кошового з "Квартал 95" без білизни розтанула в обіймах чоловіка: "Пристрасть ще лютіше".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк підкорила Кошового з "Квартал 95", відео облетіло мережу.

Також Politeka писала, що ревнивий Кошовий з "Квартал 95" позбавив вагітну дружину найдорожчого.