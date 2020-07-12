Модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", продемонструвала свій черговий спокусливий образ
Відома модель обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і найчастіше вкрай відвертими образами.
Як повідомляє Politeka.net, нове фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На цей раз Демі перевершила саму себе: на кадрі вона постала в одному лише халаті, який не зміг приховати шикарні форми моделі.
Роуз ідеально використала свій наряд, що підкреслити опуклості свого тіла: ще б трошки, і її груди можна було б розгледіти у всі красі.
Раніше ми писали, що Роуз опублікувала фото в спокусливій квітчастій сукні з глибоким декольте. Модель забула одягнути білизну, тому її пишні форми буквально вивалювалися з сукні.
Крім цього, Роуз оголила ніжку, виставивши її трохи вперед.
Також на одному з останніх знімком Роуз підкорила жарким і трохи невинним образом у вузькому одязі. Модель піднесла камеру ближче до пишних принад.
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