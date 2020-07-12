Зірка шоу «Танці з зірками» і фаворитка хореографа Влада Ями Ганна Різатдінова блиснула бездоганною фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фотографії Різатдінова позує на тлі басейну в чорному боді, виставивши напоказ досконалу фігуру. Однак особа знаменитість вирішила великими окулярами. Замість підпису вона розмістила смайлик у вигляді сонця.

«Богиня», «божественний вигляд», «викликайте пожежників тут вогонь!», «розкішна фігура», — пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося раніше, гімнастка, зірка шоу «Танці з зірками» і фаворитка хореографа Влада Ями Ганна Різатдінова постала в ніжному, одночасно, яскравому образі.

Красуня постала в помаранчевому платті, яке спустила з плеча. Зірка одягла міні, відкривши види на стрункі ніжки в босоніжках.

Ганна взула босоніжки на тонких шпильках, що ще більше підкреслило її неймовірну стрункість і підтягнутість.

Гімнастка зробила високу зачіску з хвилястих локонів, а сережки у вигляді кілець у вухах служили відмінним аксесуаром.

Різатдінова сфотографувалася близько до камери. Фото вийшло романтичним і жіночним.

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