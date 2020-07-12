Зірка шоу «Танці з зірками» і фаворитка хореографа Влада Ями Ганна Різатдінова блиснула бездоганною фігурою на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на фотографії Різатдінова позує на тлі басейну в чорному боді, виставивши напоказ досконалу фігуру. Однак особа знаменитість вирішила великими окулярами. Замість підпису вона розмістила смайлик у вигляді сонця.
«Богиня», «божественний вигляд», «викликайте пожежників тут вогонь!», «розкішна фігура», — пишуть її шанувальники.
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До цього повідомлялося раніше, гімнастка, зірка шоу «Танці з зірками» і фаворитка хореографа Влада Ями Ганна Різатдінова постала в ніжному, одночасно, яскравому образі.
Красуня постала в помаранчевому платті, яке спустила з плеча. Зірка одягла міні, відкривши види на стрункі ніжки в босоніжках.
Ганна взула босоніжки на тонких шпильках, що ще більше підкреслило її неймовірну стрункість і підтягнутість.
Гімнастка зробила високу зачіску з хвилястих локонів, а сережки у вигляді кілець у вухах служили відмінним аксесуаром.
Різатдінова сфотографувалася близько до камери. Фото вийшло романтичним і жіночним.
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