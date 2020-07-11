Популярна співачка Ані Лорак приміряла новий гарячий спосіб

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих фото Ані Лорак позує біля дверей гаража, підставивши обличчя променям сонця. Знаменитість наділу сонцезахисні окуляри, а також щільний сірий костюм з ременем на талії. Наряд надав зовнішності співачки пікантності завдяки вирізу на грудях і оголеним щиколоткам. На ноги вона взула відкриті туфлі на високій платформі. Перед такою красунею навіть Сергій Лазарєв не встоїть, якому приписують роман з Ані Лорак.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд виконавиці і залишили багато коментарів:

"На стилі, як завжди 💥"; "Красуня❤️"; "Красуня 😍😍😍"; "Ви чудова"; "Як завжди чудово"; "Господи, яка ж стильна 😍 доброго вечора!! ❤️"; "Два сонечка світять😻❤"; "найкраща, прекрасна, спасибі що радуєш 🤗❤️❤️ нас. Міцного здоров'я бажаю Вам"; "Як ми нудьгували за новими фото 😍 Спасибі Кароліночка що порадували такою красою😍Гарного Вам настрою та чудового вечора!😘

дуже Люблю😍😘"; "Дуже подобається ваш стиль. Ви завжди чудово виглядаєте! Приклад для наслідування".

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва.

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі.

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото.