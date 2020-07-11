Популярна співачка Світлана Лобода зворушила красивими кадрами з маленькою дочкою Тільдою

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Світлана Лобода позує в купальнику тигровій розмальовки і в просвечивающемся халаті. Співачка сидить і тримає на руках дівчинку в зеленій футболці, яка відвернулася від камери сторону моря. Однією рукою турботлива мама притримує дитину за талію, а інший піднесла її маленьку ручку, щоб поцілувати.

"Тримати цю крихітну ручку - моє найбільше щастя ❤️❤️❤️".

Багато користувачів соціальної мережі розжалобились такими кадрами і залишили багато позитивних коментарів:

"Тіля як завжди така мила 😍"; "Материнство вам до лиця"; "булочки з корицею ❤️💘"; "які милыеее, я не могуууу😍😍"; "Які солодкі 🤤🤤🤤"; "Такі милі милашки👍❤❤❤Лободуся обожнюю вас😘😘😘"; "Красуні. Дуже чисте і ніжне фото"; "Така вже велика!❤️❤️❤️❤️❤️"; "❤️❤️❤️❤️ милота❤️❤️❤️ саме наймиліше створіння"; "Вона все ще схожа на Тіля Ліндеманна або вже твоя копія?".

Раніше Світлана Лобода показала інше фото в тому ж купальнику і окулярах. На знімку добре видно плоский живіт знаменитості, її пишні груди і округлі стегна, а також море, яке додало образу курортний шарм.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережу.

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу.

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців.