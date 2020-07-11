Дружина відомого українського мандрівника та телеведучого Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренка вирішила не відставати від чоловіка і теж вирушила в поїздку

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дівчина розмістила знімок, на якому вона позує у центрі Львова на головній площі Ринок.

У публікації вона зазначила, що прийняла спонтанне рішення і за півгодини зібрала валізу.

Треба сказати, що на знімку Кучеренко виглядає дуже щасливою. Вона вбралася в зручний одяг світлого кольору – штани і футболку, яку кокетливо подвязала, оголивши частину живота і засвітивши свою ідеальну фігуру.

Користувачі мережі по достоїнству оцінили туристичний вибір Олександри та її зовнішній вигляд, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

«Прекрасна красуня👍👍👍», «Прекрасний вибір. Львів - чудове місто», «Клас👍😍😍шкода що я неживу у Львові, Хотіла побачити вас і Діму», - пишуть в мережі.

Олександрі Кучеренко 22 роки. У 2016 році вона стала володаркою титулу «Міс Україна». Красуня веде телепередачу «Зоряний спорт» на каналі ICTV. У 2019 році вона вийшла заміж за Дмитра Комарова.

Раніше ми писали, що Олександра Кучеренка показала, як проводить час на вихідних. Красуня, як відомо, активно займається спортом, тому не втрачає можливість, щоб активно провести час. На свіжому фото вона позувала в стильних джинсах, кедах і чорній куртці. Дівчина була на велосипеді.

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