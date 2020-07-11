Общественный деятель Андрей Пальчевский возмутился разделением украинцев по языковому признаку

Как сообщает Politeka.net, он прокомментировал правомерность закона о государственном языке, которую представители президента Владимира Зеленского сейчас отстаивают в Конституционном суде. Андрей Пальчевский выразил свою позицию в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Зеленский обещал нам, если я не ошибаюсь, в течении некоторого времени, когда он еще баллотировался, что государство наше, Конституция украинская, относительно языкового вопроса будет выглядеть, как она и должна выглядеть. Государственным языком у нас в Украине естесственно есть и будет украинский", - подчеркнул эксперт.

Андрей Пальчевский напомнил, что Основной закон разрешает использовать в Украине любые языки:

"Мы помним, что русский язык имеет право на развитие и так далее. И таким образом президент Зеленский, если он является гарантом Конституции, он должен выполнять свои обязательства, гарантировать нам Конституцию. А не придумывать, как это делал Порошенко и до него вот эти шесть заходов наших султанов, которые делили Украину".

Как заметил Андрей Пальчевский, политики постоянно пытаются посеять вражду между носителями разных языков. Он напомнил, что несмотря на разногласия, у людей есть важная общая цель.

"Нам нужно строить одну страну, все языки нам одинаково близки: от белорусского, татарского, венгерского, русского (страшное слово стало - все говорим, но страшно говорить), украинского и так далее. Они все в наших сердцах, понимаете, у нас нет никакого деления, а политики нас все время делят", - подчеркнул общественный деятель.

Андрей Пальчевский уверен, что вскоре украинцы забудут о языковых спорах из-за других проблем:

"С этого года Украина поумнеет. У нас есть более серьезные вопросы, которые касаются того, как нам сохранить державу, чтобы не возникло "Львовской республики", о которой кливреты нашего бывшего кудрявого президента вдруг начали говорить. Это, извините, что такое? Это же прямое подстрекательство к распаду государства. Это же дезинтеграция Украины".

Напомним, Пальчевский оценил шансы Виктора Ляшко на президентство: "Удерет, когда вскроется, куда девались "ковидные" деньги".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский разнес Порошенко за переговоры с Путиным.

Также Politeka писала, что Порошенко был выгоден конфликт на Донбассе, Пальчевский назвал причину: "У них есть право голоса".