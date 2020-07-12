Деяким зіркам, на жаль, не вдалося зберегти шлюб, адже в їх відносини втрутилася третя

Недавно розведеного актора Павла Прилучного помітили в компанії з зіркою "Татусевих дочок" Мирославою Карпович, передає Politeka.net. На останню "налетіли" обурені користувачі мережі, які звинуватили її у руйнуванні шлюбу актора його дружини Агати Муценієце.

Поки обидва офіційно не коментують чутки про роман, можна згадати інших зірок, у яких розпався шлюб через "третьої зайвої".

Обговорення теми розлучення голлівудських зірок Бреда Пітта і його дружини Дженніфер Еністон йде дотепер. Розлучницею назвали актрису Анджеліну Джолі, з якою у Бреда також не склалися стосунки. Пара розлучилася і довго не могла знайти спільну мову, тільки в цьому році Пітту дозволили бачитися з дітьми.

Довгий час співак Валерій Меладзе і солістка групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва приховували свій роман. Тільки дізнавшись про другу вагітність, обидва артиста повідомили про стосунки. Валерій пішов від дружини, у якої від чоловіка залишилися троє дочок.

Досі Джанабаєву деякі критикують в соцмережах і називають розлучницею.

До речі, колега Альбіни, Віра Брежнєва також зазнала критики після того, як Костянтин Меладзе залишив дружину і пішов до неї.

За чутками, шлюб співачки Ольги Бузової і футболіста Дмитра Тарасова розпався через модель Анастасію Костенко (Тарасової). Тарасов пішов від дружини у 2016 році і одружився на інший через два роки. Костенко народила чоловікові двох дочок.

На одному з конкурсів краси Бузова звернулася до учасниць з проханням не забирати чужих чоловіків із сімей.

Багато інтернет-користувачці накинулися на актрису Христину Асмус, яка нібито вкрала шоумена Гаріка Харламова з сім'ї. Для колишньої дружини Юлії Єщенко розставання давалося важко. Відразу після розлучення Харламов одружився на Асмус, з якою в результаті стосунки не склалися. Цього року пара оголосила про розставання.

Нагадаємо, палка Джанабаєва з зухвалим декольте побешкетувала в коридорі готелю.

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