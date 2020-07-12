Некоторым звездам, к сожалению, не удалось сохранить брак, ведь в их отношения вмешалась третья

Недавно разведенного актера Павла Прилучного заметили в компании со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович, передает Politeka.net. На последнюю "налетели" возмущенные пользователи сети, которые обвинили ее в разрушении брака актера его жены Агаты Муцениеце.

Пока оба официально не комментируют слухи о романе, можно вспомнить других звезд, у которых распался брак из-за "третьей лишней".

Обсуждение темы расставания голливудских звезд Брэда Питта и его супруги Дженнифер Энистон идет до сих пор. Разлучницей назвали актрису Анджелину Джоли, с которой у Брэда также не сложились отношения. Пара рассталась и долго не могла найти общий язык, только в этом году Питту разрешили видеться с детьми.

Долгое время певец Валерий Меладзе и солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева скрывали свой роман. Только узнав о второй беременности, оба артиста сообщили об отношениях. Валерий ушел от жены, у которой от мужа остались трое дочерей.

До сих пор Джанабаеву некоторые критикуют в соцсетях и называют разлучницей.

К слову, коллега Альбины, Вера Брежнева также подверглась критики после того, как Константин Меладзе бросил жену и ушел к ней.

По слухам, брак певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова распался из-за модели Анастасии Костенко (Тарасовой). Тарасов ушел от супруги в 2016 году и женился на другой спустя два года. Костенко родила супругу двоих дочерей.

На одном из конкурсов красоты Бузова обратилась к участницам с просьбой не уводить чужих мужей из семей.

Многие интернет-пользовательницы набросились на актрису Кристину Асмус, которая якобы увела шоумена Гарика Харламова из семьи. Для бывшей жены Юлии Ещенко расставание давалось тяжело. Сразу после развода Харламов женился на Асмус, с которой в итоге отношения не сложились. В этом году пара объявила о расставании.

Напомним, пылкая Джанабаева с дерзким декольте пошалила в коридоре отеля.

А еще Politeka сообщала, что помолодевшая Джанабаева свела с ума внешним видом, жаркие фото.

Также Politeka писала, что Джанабаева забыла о муже и кинулась в объятия экс-любовника Собчак.