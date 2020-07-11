В країні стрімко зростає частка безготівкових розрахунків, хоча банківський рахунок є тільки у двох з трьох українців

Відсоток безготівкових операцій з картками за підсумками травня 2020 року склав 55,5% за обсягом, а за кількістю платежів - ще вище - 87 зі 100 грошових операцій з картами в травні здійснювалися за безготівковим розрахунком. Такі дані наводить прес-служба Національного банку України.

"Під час карантину безготівкові платежі довели свою безпеку і зручність. Тому вибір українців на користь кешлесс очевидний", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, в першому кварталі 2020 року кількість безготівкових операцій склала 1,18 млрд шт. (85,4% всіх операцій), а сума – 503 млрд грн, або 54,6% від суми усіх операцій з картками (в минулому році, за підсумками першого кварталу, показник становив 49,7%).

Раніше ми повідомляли, за інформацією НБУ, згідно з останніми підрахунками, в цьому році обсяг грошових переказів, що надійшли з інших країн, скоротився на 200 млн доларів. Різке падіння кількості перекладів стало фіксуватися відразу після початку карантину, що не дивно.

Так, за перші п'ять місяців поточного року українські заробітчани надіслали додому 4,54 млрд доларів, з яких близько 1,83 млрд доларів було передано неформальними каналами.

Наголошується, що в річному вимірі кількість грошових переказів в 2020 році вже впала майже на 21%.

Нагадаємо, в Мінфіні оголосили про швидкий запуск у вільному доступі в Google Play market та App Store безкоштовної фіскальної програми для програмного РРО. У Мінфіні нагадали, що використання РРО, для певних видів діяльності II-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов'язковим з 1 січня 2021 року. У відомстві вважають, що нововведення стане важливим кроком до детінізації економіки і створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.

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