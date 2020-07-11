Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва вразила шанувальників новим спекотним кадром

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нове пікантне фото на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На ньому знаменитість позує в одному золотому купальнику, який ледь приховує і помітно підкреслює її природні достоїнства. Даша Астаф'єва варто босими ногами на плитці, спираючись рукою на дощату терасу якогось кафе чи ресторану. Судячи з тіні на знімку, красуня дивиться прямо на сонце, а тому сильно примружує очі.

Користувачі соціальної мережі із захопленням зустріли пляжне фото артистки і залишили багато компліментів в коментарях:

"Завжди красива😍🌷"; "Леді🔥🔥🔥"; "Пум пі дум ...Даша йде на подіум!"; "От як потім це забути😜"; "🍒🍒🍒Вишенька🍒🍒🍒"; "Просто супер❤️"; "Так, прекрасна золота дівчинка 😉😊"; "Ну, що за жінка? Я просто божеволію! До побачення розум і здоровий глузд...💔"; "Відразу видно, хто на карантині булочки не їв 😋😋❤️❤️"; "Просто бомба❤️".

Раніше Даша Астаф'єва приміряла моторошний образ білої черниці під час фотосесії до Хелловіну для видання JetSetter. Разом з нею позував і знаменитий репер Потап.

Нагадаємо, Астаф'єва «позбулася ока» заради відвертого способу.

А ще Politeka писала, що Астаф'єва приголомшила відвертими позами в прозорому костюмі.

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