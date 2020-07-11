Відома російська актриса Наталя Бочкарьова, яка прославилася завдяки серіалу "Щасливі разом", показала танець на знамениту пісню Потапа

На кадрах Бочкарьова позує в майці і шортах чорного кольору. Наталя стояла на тлі двері і пустилася в танок під хіт українського продюсера. Після цього зірка з'явилася вже в червоному комбінезоні з величезним декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Потапа, який опублікував відео.

"Вона Наталя Бочкарьова справжня чікібамбоні і ми щасливі разом", - написав Олексій.

Фанати подивилися відео майже 330 тисяч разів і написали коментарі:

"Реально найкраща!!!)", "Під кокосом напевно", "Вона найкраща. Це вогонь", "А мені не приємно на неї дивитися. А молоді дівчата класно танцюють", "Ну це топ з усіх чік", "Молодець, оригінально", "А що тут робить ця наркоманка?", "Красуня".

Раніше ми повідомляли, що колишня особиста помічниця Наталії Бочкарьової розповіла, що актрису могли підставити.

Нещодавно розгорівся неабиякий скандал навколо відомої актриси, зірки Серіалу «Щасливі разом» Наталії Бочкарьової. Її спіймали співробітники ДПС із забороненими речовинами, а саме кокаїном.

Цю ситуацію вирішила прокоментувати її колишня помічниця Дар'я Дяченко, з якою вони були досить близькі.

Нагадаємо, Бочкарьова повністю роздяглася і показав, чим вона спокушає чоловіків

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