Известная российская актриса Наталья Бочкарева, которая прославилась благодаря сериалу "Счастливы вместе", показала танец на знаменитую песню Потапа

На кадрах Бочкарева позирует в майке и шортах черного цвета. Наталья стояла на фоне двери и пустилась в пляс под хит украинского продюсера. После этого звезда появилась уже в красном комбинезоне с огромным декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Потапа, который опубликовал видео.

"Она Наталья Бочкарева настоящая чикибамбони и мы счастливыми вместе", - написал Алексей.

Фанаты посмотрели видео почти 330 тысяч раз и написали комментарии:

"Реально лучшая!!!)", "Под кокосом наверно", "Она лучшая. Это огонь", "А мне не приятно на нее смотреть. А молодые девчонки классно танцуют", "Ну это топ из всех чик", "Молодец, оригинально", "А что тут делает эта наркоманка?", "Красотка".

Ранее мы сообщали, что бывшая личная помощница Натальи Бочкаревой рассказала, что актрису могли подставить.

Недавно разгорелся нешуточный скандал вокруг известной актрисы, звезды Сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой. Ее поймали сотрудники ДПС с запрещенными веществами, а именно кокаином.

Эту ситуацию решила прокомментировать ее бывшая помощница Дарья Дьяченко, с которой они были достаточно близки.

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