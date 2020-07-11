Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом, який не вимагає багато інгредієнтів

За словами шеф-кухаря, для приготування неймовірно смачної страви зовсім не обов'язково, щоб вона складалася з багатьох компонентів, передає Politeka.net. Наприклад, смачна страва кавказької кухні - курча табака на сковороді. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Для приготування знадобляться:

1 курча;

5-6 зубчиків часнику;

100 мл соняшникової олії;

за смаком суміш перців, сіль.

Для соусу:

200-250 мл йогурту;

4-5 зубчиків часнику;

за смаком сіль.

Курча вимити проточною водою і протерти паперовим рушником. Викласти птицю на дошку. Притиснути тушку долонею. Ножицями розрізати вздовж грудки, розкрити тушку "книжкою". Притиснути, щоб курча вийшло максимально плоским.

Часник видавити через землянку або натерти. Рясно натерти сіллю курча , часником і свіжомеленою сумішшю перців.

На сковороді підрум'янити тушку у великій кількості соняшникової олії. При цьому потрібно використовувати прес, наприклад, тарілку з вантажем.

Готувати до рум'яної скоринки трохи вище середнього по 7-8 хвилин з обох сторін. Курча повинно підрум'янитися і повністю приготуватися. Можна перевернути тушку у процесі приготування кілька разів.

Приготувати соус: видавити або натерти часник, додати 200-250 мл йогурту і добре перемішати. Сіль за смаком.

Приготованого курчати викласти на тарілку і залити соусом. Почекати поки соус змішається з м'ясним соком, утворюючи неймовірно ароматний соус.

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