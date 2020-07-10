У 2020 році різко скоротилася кількість переказів від українських заробітчан

Як передає Politeka.net, такі дані оприлюднили в Нацбанку України. Згідно з останніми підрахунками, в цьому році обсяг грошових переказів, що надійшли з інших країн, скоротився на 200 млн доларів. Різке падіння кількості переказів стало фіксуватися відразу після початку карантину.

Відомо, що за перші п'ять місяців 2020 року українські заробітчани надіслали в Україну 4,54 млрд доларів, з яких близько 1,83 млрд доларів було надіслано неформальними каналами.

Наголошується, що в річному вимірі кількість грошових переказів в 2020 році вже зменшилася майже на 21%.

Нагадаємо, що після введення карантину тисячі українських заробітчан змушені були повернутися додому. Багато з них так і не змогли повернутися на роботу за кордоном. Наприклад, відомо, що з Польщі додому повернулися приблизно 12% українських заробітчан. При цьому неможливо відстежити, скільки сезонних працівників повернулося в Україну.

Згідно з прогнозами Польської федерації підприємців, обсяги переказів з Польщі впадуть приблизно на 30%, в результаті чого Україна недоотримає приблизно 4 млрд доларів. Як відомо, Польща приймає близько 2 млн українських заробітчан на рік. У цій країні на даний момент працює найбільше українських громадян.

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