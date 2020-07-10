У 2020 році різко скоротилася кількість переказів від українських заробітчан
Як передає Politeka.net, такі дані оприлюднили в Нацбанку України. Згідно з останніми підрахунками, в цьому році обсяг грошових переказів, що надійшли з інших країн, скоротився на 200 млн доларів. Різке падіння кількості переказів стало фіксуватися відразу після початку карантину.
Відомо, що за перші п'ять місяців 2020 року українські заробітчани надіслали в Україну 4,54 млрд доларів, з яких близько 1,83 млрд доларів було надіслано неформальними каналами.
Наголошується, що в річному вимірі кількість грошових переказів в 2020 році вже зменшилася майже на 21%.
Несподіваний курс долара, ультиматум МВФ і продовження карантину – головне за ніч
Новий податок обрушиться на пенсіонерів, ніяких грошей не вистачить: "По 1 400 гривень за кожен..."
Орбакайте засвітила красеня сина і зарослого Галкіна на рідкісному сімейному фото: «Кохані...»
Христину Асмус і коханця "Татусевої дочки" Прилучного зняли з ролей, названа причина: "Мучилася"
Нагадаємо, що після введення карантину тисячі українських заробітчан змушені були повернутися додому. Багато з них так і не змогли повернутися на роботу за кордоном. Наприклад, відомо, що з Польщі додому повернулися приблизно 12% українських заробітчан. При цьому неможливо відстежити, скільки сезонних працівників повернулося в Україну.
Згідно з прогнозами Польської федерації підприємців, обсяги переказів з Польщі впадуть приблизно на 30%, в результаті чого Україна недоотримає приблизно 4 млрд доларів. Як відомо, Польща приймає близько 2 млн українських заробітчан на рік. У цій країні на даний момент працює найбільше українських громадян.
Нагадаємо, що Польща скасувала обмеження для українців: що чекає заробітчан.
Як повідомляла Politeka, в Україну переказали $12,5 мільярдів, але ці гроші підуть не на країну: в чому причина.
Також Politeka писала, що МОЗ зробило термінове попередження українцям: "Збільшують ризик зараження...".