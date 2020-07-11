Відома українська актриса, зірка "Квартал 95", Ірина Сопонару, підкорила літнім образом

Зірка часто хвалиться апетитними формами у всіляких вбраннях, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня з'явилася в ніжному образі - короткій сукні з легкої напівпрозорої тканини.

Красуня витягла рученята до неба і закрила очі. Тим часом плаття розвіював вітер, образ вийшов фантастичним.

Варто відзначити, що Ірина позувала в полі.

"...просто відчуваю це", - написала вона.

За чотири години пост зібрав понад 5,5 тисяч лайків та багато коментарів.

"Фото вогонь🔥 Мімішність зашкалює🙃🥰 🤗😘Лав ❤️🤗", "Красуня 💫", "Я придумав підпис до фото: "В очікуванні товстого алкаша")))", "Як багато дівчат красивих,а Ви одна з них❤️", "Яка краса 🤩", "ти супер..👍🔥", "Вау, ти супер 🌿", "Добре", "дуже ніжна", "А можна твій й номер Тані Песик? 💕", "Чудова 😜", "дуже хороша 😻❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Сопонару порадувала шанувальників жарким знімком в сторіз.

Актриса позувала у відвертому світлому топіку без білизни. Помітні найінтимніші місця, які стирчали з мікро-топа. Тканина натягнулася на невеликих грудях.

Раніше повідомлялося, що Ірина Сопонару позувала в червоній футболці і брудним обличчям. Що сталося з артисткою - невідомо, вона тільки назвала це "красою" на її обличчі. Можна припустити, що щось смачне, так як дівчина провела пальцем по обличчю і після цього його облизала.

Мабуть, красуня зробила собі маску з корисних речовин. Відео вийшло забавним.

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