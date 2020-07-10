Украинцам собираются выплачивать компенсацию стоимости "Пакетов малыша" на детей, которые родились в 2020 году, но не получили бэби-бокс
Об этом сообщила пресс-служба Министерство социальной политики Украины.
"30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки Антимонопольный комитет Украины принял решение отменить процедуру закупки единоразовой натуральной помощи "Пакет малыша", – говорится в сообщении.
Поэтому в министерстве разработали проект правительственного решения, которое предусматривает выплату денежной компенсации. Сумма этой компенсации составит около 5 тысяч гривен.
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Напомним, проблемы с выдачей беби-боксов возникли еще в апреле. В управлении соцзащиты обещали, что те, кто не получил «пакет малыша», смогут подать заявление на протяжении 60 дней после рождения ребенка, вот только пока карантин был, заявления и документы не принимали, лишь консультировали онлайн, поэтому уже образовались очереди.
Без обещанных беби-боксов остались в Запорожской, Тернопольской, Закорпатской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Куда печальнее ситуация в Донецкой области. Своего беби-бокса не дождались свыше 14 тысяч женщин и их младенцев, ведь там проект пока так и не стартовал – с 2018 года.
По данным Минсоцполитики, еще в 7 областях боксы закончатся в течение одного месяца.
Многие думали, что задержки связаны с карантином, но в Тернопольском горсовете объяснили, что проект был пилотным и в этом году закончился. Раньше боксы покупались Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS. – Ред.), но сейчас власти решили, что пакет будут закупать централизованно на всю страну, а потом распределять по регионам, развозить и раздавать.
В ведомстве родителям советуют не ждать бокс раньше середины июля.
Отметим, чиновники из Кабмина дали старт тендеру через систему ProZorro подчиненных еще в марте, выделив на проект 1,23 млрд гривен. Закупить нужно было 331 тысячу боксов.
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