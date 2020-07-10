Скандал зі звинуваченнями Володимира Зеленського у зраді дружині «дивним» образом збігся за часом з публікацією «плівок Деркача», на яких записана розмова Петра Порошенка з Володимиром Путіним

На це звернув увагу у своєму новому відео український громадський діяч Андрій Пальчевський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

«У нас з'явилася своя Моніка Левінські, в усякому разі, зі слів двох блогерів. Два цих блогера заявляють про те, що Мендель – прес-секретар Зеленського – вагітна від нього, що Зеленський на межі розлучення, що ніякої хвороби в Олени Зеленської не було…», - розповів експерт головні чутки, які днями отримали поширення в ЗМІ.

Пальчевський звернув увагу, що поява таких «новин» дивним чином збіглася за часом зі скандалом, в який виявився втягнутий екс-президент Порошенко. Зазначимо, що днями були опубліковані записи його розмови з президентом РФ Путіним, на яких політики розмовляли досить дружелюбно, незважаючи на війну між їх країнами.

«Звичайно, скандал із Зеленським дуже не завадив би декому», - зазначив Пальчевський.

Він також підкреслив, що точно знає, що Олена Зеленська перехворіла китайським вірусом, так як особисто знайомий з людьми, які заразилися ним від неї.

«Що стосується того, хто тримав свічку і з ким спить Зеленський? Всі люди, тим більше молоді…Виключати ми нічого не будемо. Але стверджувати, що Мендель вагітна саме від президента, я б не взявся. А ось те, що Мендель веде себе як Господиня Мідної гори і таким чином накликає біду не тільки на себе, але й на президента, це точно. Мабуть, їй доведеться піти», - підсумував Пальчевський.

фейк о любовницеЗе? или фейк о любовницеЗе?? Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 10. Juli 2020

Нагадаємо, Пальчевський оцінив шанси Віктора Ляшка на президентство: "Втече, коли розкриється, куди поділися "ковідні" гроші".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський розніс Порошенка за переговори з Путіним.

Також Politeka писала, що Порошенку був вигідний конфлікт на Донбасі, Пальчевський назвав причину: "У них є право голосу".