Скандал с обвинениями Владимира Зеленского в измене жене «чудесным» образом совпал по времени с публикацией «пленок Деркача», на которых записан разговор Петра Порошенко с Владимиром Путиным

На это обратил внимание в своем новом видео украинский общественный деятель Андрей Пальчевский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«У нас появилась своя Моника Левински, во всяком случае, со слов двух блогеров. Два этих блогера заявляют о том, что Мендель – пресс-секретарь Зеленского – беременна от него, что Зеленский на грани развода, что никакой болезни у Елены Зеленской не было…», - пересказал эксперт главные слухи, которые на днях получили распространение в СМИ.

Пальчевский обратил внимание, что появление таких «новостей» чудесным образом совпало по времени со скандалом, в который оказался втянут экс-президент Порошенко. Отметим, что на днях были опубликованы записи его разговора с президентом РФ Путиным, на которых политики разговаривали весьма дружелюбно, несмотря на войну между их странами.

«Конечно, скандал с Зеленским очень не помешал бы кое-кому», - заметил Пальчевский.

Он также подчеркнул, что точно знает, что Елена Зеленская переболела китайским вирусом, так как лично знаком с людьми, которые заразились им от нее.

«Что касается того, кто держал свечку и с кем спит Зеленский? Все люди, тем более молодые…Исключать мы ничего не будем. Но утверждать, что Мендель беременна именно от президента, я бы не взялся. А вот то, что Мендель ведет себя как Хозяйка Медной горы и таким образом накликивает беду не только на себя, но и на президента, это точно. Видимо, придется ей уйти», - подытожил Пальчевский.

фейк о любовницеЗе? или фейк о любовницеЗе?? Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 10. Juli 2020

Напомним, Пальчевский оценил шансы Виктора Ляшко на президентство: "Удерет, когда вскроется, куда девались "ковидные" деньги".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский разнес Порошенко за переговоры с Путиным.

Также Politeka писала, что Порошенко был выгоден конфликт на Донбассе, Пальчевский назвал причину: "У них есть право голоса".