Трагедия сталася з зулуською королевою Нолоісо Санділе в ПАР

56-річна королева померла 8 липня від китайського вірусу, передає SAnews.

Будучи вдовою покійного короля Макшобха Санділе, Нолоісо доводилася сестрою нинішнього монарха народу зулуська Гудвілу Звелитини, і виконувала обов'язки регента.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса висловив свої співчуття монаршему будинку Рхархабе, відзначивши "глибоку і непохитну прихильність (королеви Нолоисо – ред.) добробуту її народу і країни".

За його словами, королева Нолоісо зіграла важливу роль в прийнятті традиційних цінностей південноафриканським товариством" та її розвиток королівства.

Крім того, Нолоисо відстоювала права жінок в селах. Завдяки королеві вони отримали право голосувати, незважаючи на глибокі патріархальні настрої в ПАР. Однак у зв'язку з пандемією проведення традиційних обрядів в державі тимчасово призупинили.

У соцмережах висловлюють соболзенованія: "Сумні новини. Нехай її душа спочине з миром".





Варто відзначити, що, незважаючи на наявність президента, в ПАР існує сім монарших будинків, кожен з яких править окремим африканським плем'ям.

Додамо, що Південна Африка більше всегопострадала від постраждалої пандемії на континенті. З початку розповсюдження інфекції, там зареєстровано понад 224 тисячі випадків зараження, а 3,6 тисячі людей загинули.

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