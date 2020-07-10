Трагедия произошла с зулусской королевой Нолоисо Сандиле в ЮАР
56-летняя королева умерла 8 июля от китайского вируса, передает SAnews.
Будучи вдовой покойного короля Макшобха Сандиле, Нолоисо приходилась сестрой нынешнему монарху народа зулу Гудвиллу Звелитини, и исполняла обязанности регента.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил свои соболезнования монаршему дому Рхархабе, отметив "глубокую и непоколебимую приверженность (королевы Нолоисо – ред.) благосостоянию ее народа и страны".
Любимчик Кондратюка поразил переменами во внешности, фото: "Такой опасный..."
Бузова забыла о белье и без стыда сверкнула своими "ягодками": "Какая ты красотка"
Немецкая чемпионка, спустив штаны и сбросив лифчик, заставила реветь от восторга: "Валерия, горячо!"
Новые деньги вводят в оборот, что нужно знать украинцам и фото купюр: "Уже со следующей недели"
Президент назвал покойную королеву "оплотом традиционных ценностей и вдохновляющим и принципиальным лидером своего народа".
Кроме того, Нолоисо отстаивала права женщин в деревнях. Благодаря королеве они получили право голосовать, несмотря на глубокие патриархальные настроения в ЮАР. Однако в связи с пандемией проведение традиционных обрядов в государстве временно приостановили.
В соцсетях выражают соболзенования: "Печальные новости. Пусть ее душа упокоится с миром".
Стоит отметить, что, несмотря на наличие президента, в ЮАР существует семь монарших домов, каждый из которых правит отдельным африканским племенем.
Добавим, что Южная Африка больше всегопострадала от пострадавшей пандемии на континенте. С начала распространения инфекции, там зарегистрировано более 224 тысяч случаев заражения, а 3,6 тысячи человек погибли.
Напомним, юная королева погибла на глазах у возлюбленного: "откусила шоколадку и..."
Как сообщала Politeka, молодая красавица-модель погибла нелепой смертью на глазах у друзей: детали трагедии.
Также Politeka писала, что найдено тело легенды «Утренней почты», смерть пришла внезапно: подробности трагедии.