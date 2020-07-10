Трагедия произошла с зулусской королевой Нолоисо Сандиле в ЮАР

56-летняя королева умерла 8 июля от китайского вируса, передает SAnews.

Будучи вдовой покойного короля Макшобха Сандиле, Нолоисо приходилась сестрой нынешнему монарху народа зулу Гудвиллу Звелитини, и исполняла обязанности регента.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил свои соболезнования монаршему дому Рхархабе, отметив "глубокую и непоколебимую приверженность (королевы Нолоисо – ред.) благосостоянию ее народа и страны".

Президент назвал покойную королеву "оплотом традиционных ценностей и вдохновляющим и принципиальным лидером своего народа".

Кроме того, Нолоисо отстаивала права женщин в деревнях. Благодаря королеве они получили право голосовать, несмотря на глубокие патриархальные настроения в ЮАР. Однако в связи с пандемией проведение традиционных обрядов в государстве временно приостановили.

В соцсетях выражают соболзенования: "Печальные новости. Пусть ее душа упокоится с миром".

Стоит отметить, что, несмотря на наличие президента, в ЮАР существует семь монарших домов, каждый из которых правит отдельным африканским племенем.

Добавим, что Южная Африка больше всегопострадала от пострадавшей пандемии на континенте. С начала распространения инфекции, там зарегистрировано более 224 тысяч случаев заражения, а 3,6 тысячи человек погибли.

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