Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Дарина Ульянова продемонструвала дивовижну гнучкість

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Даша Ульянова позує в дуже складній позі: стоячи на руках вона вигнула спину і стала однією ногою в "місток", а іншу далеко відвела в сторону в шпагаті. При цьому волосся красуні стосуються статі, а пружні місця так і випирають. Вона виглядає дуже граціозно і здається, ніби зараз продовжить рухатися і плавним рухом стане на обидві ноги.

Окремої уваги заслуговує зовнішній вигляд Даші. Для таких екстремальних вправ вона одягла обтягуючі лосини, які підкреслюють її стрункі ноги і п'яту точку. Крім того, на дівчині можна помітити чорний напівпрозорий топ в сіточку, під яким мелькає бюстгальтер.

Зірка "Холостяка" пише, що з наступного понеділка починає власний проект "Шпагат за 30 днів". Під час цього безкоштовного "марафону" вона обіцяє допомагати всім бажаючим отримати хорогую розтяжку, показуючи корисні вправи і даючи завдання.

Користувачі соціальної мережі прокоментували спортивну форму, так і пропозиція дівчини:

Завжди вважала, що гнучкість для дівчини-це вогонь👍👍😊😊; "Ой, як гарно🔥🔥🔥🔥"; "Це ж мрія, у такої красуні повчитися ) шпагат - моя мрія. Не знаю, як з моїми кг вийти🤣, але дуже хочу. Тому що це круто, сексуально так і підніме самооцінку будь-якої дівчини!!! Даша, Я з тобою✊😘"; "Дуже чекаю марафон, люблю тебе дуже ❤️❤️❤️".

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"

А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."

Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".