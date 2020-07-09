Багато зірок шоу-бізнесу зізнаються, що нічого не досягли б без найголовнішої людини в житті — мами.

Рoliteka.net зібрала яскраві фото знаменитостей і їхніх красунь-матерів.

Мама Насті Каменських і теща Потапа — теж співачка. Раніше Лідія Петрівна виступала у складі хору імені Верьовки. У минулому році Каменських-старша повернулася до музики і записала пісню "Подруга" в дуеті з Аллою Кудлай.



Мемі Віри Брежнєвої Тамарі Галушці, щоб утримувати сім'ю і виховати чотирьох дочок, доводилося працювати прибиральницею. Жінка завжди вірила в своїх дівчат, і її надії більш ніж виправдалися.

Мати популярної телеведучої і зірки шоу "Орел і решка" Регіни Тодоренко зараз часто допомагає доньці та її чоловіку Владу Топалову у вихованні онука. А Регіна називає маму "найкращою жінкою у світі".

Інша зірка шоу "Орел і решка", популярний блогер Настя Івлєєва теж зберігає теплі взаємини з мамою. Наталя ніколи не забороняла дочці шукати свій власний шлях і завжди її підтримувала.

Наташа Корольова і її мама Людмила Поривай запам'яталися багатьом своїми божевільними витівками на різних заходах. Співачка з мамою також вели спільне кулінарне шоу на Першому каналі.

Батько Ірини Шейк рано помер від хвороби легенів, тому мамі майбутньої моделі доводилося працювати на декількох роботах, щоб забезпечити сім'ю. Після народження внучки Ольга Шайхісламова переїхала до дочки в Нью-Йорк і допомагає виховувати малечу.

Нагадаємо, Тодоренко вирішила знову зайнятися улюбленою справою, Івлєєвій пора переживати.

Як повідомляла Politeka, Каменских, Полякова, Кароль та інші зірки помірялись ідеальними ніжками: топ гарячих фото.

Також Politeka писала, що Асмус, Седокова, Брежнєва та інші зірки без сорому знялися топлес: топ літніх фото.