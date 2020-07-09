Згідно з досягнутою угодою, Німеччина надасть Україні допомогу в розмірі 25,5 млн євро на житло

За словами заступника голови Мінреінтеграції Інни Голованчук, на квартири можуть розраховувати тимчасово переміщені особи, однак слід враховувати кілька нюансів. Про це чиновниця повідомила в ефірі телеканалу ДОМ.

Голованчук припустила, що ці 25,5 млн євро надійдуть у розпорядження міністерства до кінця поточного року. Тобто використовувати їх зможуть лише з 2021.

За її словами, кошти спрямують на фінансування програми "Доступне житло" під 3% кредитування.





Всього існує чотири програми допомоги тимчасово переміщеним особам.

субвенції та компенсації за зруйноване житло (Голованчук зазначила, що в цьому році 170-200 людей зможуть отримати житло за цією програмою);

"Доступне житло";

іпотека;

гроші, які надійдуть в України від уряду Німеччини через фонд KfW.

За даними Мінреінтеграції, понад 17 тисяч сімей тимчасово переміщених осіб гостро потребують житло.

Раніше ми повідомляли, озвучені суми, які отримають постраждалі в результаті повеней в Україні.

Зокрема, з резервного фонду Державного бюджету тільки для Івано-Франківської області виділено 480 мільйонів гривень.

Так, сім'ї отримають 200 тисяч гривень за кожного загиблого члена сім'ї. Власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, дадуть по 300 тисяч. Сім'ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту, по 50 тисяч і сім'ям, житлові будинки яких пошкоджені повінню, - 20 тисяч гривень.

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