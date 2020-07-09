Російський актор Станіслав Садальський почав підготовку до власного похорону

Актор зізнався, що вже приглянув собі місце на Волковському кладовищі в Санкт-Петербурзі — поруч з братом, передає iReactor.

На думку Садальського, організація прощання з самим собою — не просто важлива, але й необхідна.

«Звичайно, [готуватися] потрібно. Я подбав про це, коли у мене брат загинув. Тоді я до Собчаку (перший мер Санкт-Петербурга — прим.ред.) звернувся, і він сказав, що не має права давати моєму братові місце на престижному цвинтарі. Тоді я запитав, чи гідний я кладовища — він сказав так. Після цього я попросив скласти папери і зробив заповіт, щоб я був похований на Волковському кладовищі, так Собчак відразу дав братові моєму місце», — розповів актор.

Садальський підкреслив, що все краще підготувати самостійно, щоб потім близькі не надійшли врозріз з останньою волею.

«Я знаю, Сергій Газаров, він, коли Іра Метлицкая померла, зробив пам'ятник на двох. Рязанов, коли дружина померла, зробив серце собі і їй. Остання дружина порушила його волю, і поховала окремо, щоб той був з нею. Родичі часто не дотримуються твоє останнє бажання, краще все підготувати самому», — зазначив артист.

Також Садальський розповідь, що коли друзі подарували йому ділянку на центральній алеї Ваганьківського кладовища. Актор же вибрав для себе інше місце, але все одно такий подарунок вважає дуже хорошим.

«Це така дорога річ, місце. Хтось платив великі суми, і у мене є місце. Хтось одного перезахоранивал свого. Це дуже гарний подарунок, і я при потребі можу передарувати його кому-небудь», — сказав актор.

Нагадаємо, Садальський заступився за Єфремова після п'яного ДТП: "Звідки стільки жовчі?"

Як повідомляла Politeka, Садальський раптово накинувся на Зеленського з-за російської мови: "Обіцяв і збрехав"

Також Politeka писала, що Садальський розповів про смерть коханої жінки, трагедія потрясла сім'ю: "Була така молода..."