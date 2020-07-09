Для злісних порушників ПДР в Україні пропонують запровадити систему штрафних балів, щоб змусити перездати іспит на права

Таку пропозицію висунув радник міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко, повідомляє видання Сегодня.

"Зараз ми працюємо над механізмом для тих порушників правил дорожнього руху, які багаторазово порушують і не можуть примиритися з тим, що їх карають, документують, фіксують порушення правил дорожнього руху", - говорить радник.

За словами Мартиненка, у міністерстві є ініціатива, щоб порушників з певною кількістю штрафів направляти на перездачу, щоб з'ясувати, чи дійсно вони знають правила дорожнього руху.

Радник зазначив, що в деяких країнах Європи вже працює накопичувальна система - по сумі балів за ті чи інші порушення ПДР водій відправляється на перездачу іспиту на управління транспортним засобом.

Раніше повідомлялося, що 1 липня на українців очікують нові штрафи за порушення ПДР.

МВС розробило законопроект, який передбачає істотне підвищення штрафів для водіїв.

Якщо сьогодні водій на автомобілі перевищив до 50 км/год, то протягом 10 днів він повинен заплатити 127,5 гривень, якщо більше 50 км/год - 510 гривень.

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