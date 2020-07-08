Популярний шоумен Юрій Горбунов та його дружина Катя Осадча спантеличили мережу сімейними кадрами, на яких їх дитина відвернута від камери

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«З днем сім'ї! Бережіть один одного, і частіше радуйте кажете, що любите. На фото частина нашої сім'ї, але вітання шлють все», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Горбунов позує з дитиною на руках. Також в кадр потрапила і сама Осадча, хоча дитина при цьому позує потилицею на камеру.

Схожа ситуація і на знімку, який опублікувала і сама Катя Осадча. Привітання з днем сім'ї супроводжувалися фотографією, де їх син Іван дивиться в сторону. Це стало причиною бурхливої реакції з боку користувачів.

«Як-то в передачі "Світське життя", де був репортаж з Онукою, показали її немовля... Я ще подумала: ви, Катерино, і досі боїтеся, щоб ніхто не побачив сина... Вірите в прикмети», «цікаво, що ви обіцяєте Вані, щоб він відвернувся», «тут та ж сама історія», «Гарний знімок. Ви спеціально шукаєте кадр, де дитина відвернулася?», «Навіщо виставляти фото з дітьми, щоб вони відверталися...», «а чому на всіх знімках хлопчик відвернутий? Що з ним не так?», «Чому він постійно відвертається? Що це таке», — пишуть вони.

Нагадаємо, що Осадча без косметики й Горбунов в шортах: зоряне сімейство вразило домашнім фото.

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