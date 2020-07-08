Популярный шоумен Юрий Горбунов и его супруга Катя Осадчая озадачили сеть семейными кадрами, на которых их ребенок отвернулся от камеры

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«С днем семьи! Берегите друг друга, радуйте и чаще говорите, что любите. На фото часть нашей красивой семьи, но поздравлению шлют все», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Горбунов позирует с ребенком на руках. Также в кадр попала и сама Осадчая, хотя ребенок при этом позирует затылком на камеру.

Похожая ситуация и на снимке, который опубликовала и сама Катя Осадчая. Поздравления с днем семьи сопровождались фотографией, где их сын Иван смотрит в сторону. Это стало причиной бурной реакции со стороны пользователей.

«Как-то в передаче "Светская жизнь", где был репортаж с Онукой, показали ее младенца... Я еще подумала: вы, Катерина, и до сих пор боитесь, чтобы никто не увидел сына... Верите в поверья», «интересно, что вы обещаете Ване, чтобы он отвернулся», «тут та же самая история», «Красивый снимок. Вы специально ищете кадр, где ребенок отвернулся?», «Зачем выставлять фото с детьми, чтобы они отворачивались...», «а почему на всех снимках мальчик отвернут? Что с ним не так?», «Почему он отворачивается постоянно? Что это такое», — пишут они.

Напомним, что Осадчая без косметики и Горбунов в шортах: звездное семейство поразило домашним фото.

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