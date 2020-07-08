Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в серале «Игра престолов» Эмилия Кларк скоро снова предстанет на больших экранах обнаженной
Знаменитая актриса снялась в криминальной драме «Роковая связь» (Above Suspicion) с большим количеством эротических сцен.
В новом фильме образ Эмилии полностью отличается от образа матери драконов из "Игры престолов", который принес ей славу. На этот раз британская актриса играет женщину по имени Сьюзан Смит, которая связывается с недавно назначенным агентом ФБР (Джек Хьюстон).
Изначально она исполняет роль его информаторши, однако между мужчиной и женщиной вспыхивает страсть.
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Фильм сняли по одноименному роману Джо Шарки (1993). Коллегами Кларк по съемочной площадке стали Софи Лоу и Тора Берч.
Отметим, относительно обнаженки, то Эмилия Кларк не единожды признавалась, что для нее не проблема раздеться в кадре, главное, чтобы это было оправдано.
«Иногда требуются "открытые" сцены, которые могут раскрыть персонажей и их истории, как в Вестеросе», — объясняла актриса.
Также Кларк резко отреагировала на критику по поводу обили откровенных сцен в сериалах. Актриса заявила, что подобные реплики стали ее раздражать. А интимные моменты она назвала «частью реальной жизни, которую люди чертовски любят».
Премьера фильма «Роковая связь» состоялась 26 июня в Интернете.
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