Такой ее не видели

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в серале «Игра престолов» Эмилия Кларк скоро снова предстанет на больших экранах обнаженной

Знаменитая актриса снялась в криминальной драме «Роковая связь» (Above Suspicion) с большим количеством эротических сцен.

В новом фильме образ Эмилии полностью отличается от образа матери драконов из "Игры престолов", который принес ей славу. На этот раз британская актриса играет женщину по имени Сьюзан Смит, которая связывается с недавно назначенным агентом ФБР (Джек Хьюстон).

Изначально она исполняет роль его информаторши, однако между мужчиной и женщиной вспыхивает страсть.

Фильм сняли по одноименному роману Джо Шарки (1993). Коллегами Кларк по съемочной площадке стали Софи Лоу и Тора Берч.

Отметим, относительно обнаженки, то Эмилия Кларк не единожды признавалась, что для нее не проблема раздеться в кадре, главное, чтобы это было оправдано.

«Иногда требуются "открытые" сцены, которые могут раскрыть персонажей и их истории, как в Вестеросе», — объясняла актриса.

Также Кларк резко отреагировала на критику по поводу обили откровенных сцен в сериалах. Актриса заявила, что подобные реплики стали ее раздражать. А интимные моменты она назвала «частью реальной жизни, которую люди чертовски любят».

Премьера фильма «Роковая связь» состоялась 26 июня в Интернете.

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