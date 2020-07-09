Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як проводить час на відпочинку

Відома красуня має фанатів по всьому світу, деякі з них навіть створили фан-сторінки, пише Politeka.net. Так, в одній з груп прихильників з'явилося спекотне відео в басейні. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах зірка з'явилася в зеленому купальнику з пікантним вирізом. Декольте було настільки відвертим, що від невмілих рухів Дженнер груди ледь не випадали. Модель стискала неслухняний бюст руками.

Красуня підбігла до камери, щоб показати неймовірні форми.

Завершили її образ окуляри коричневого відтінку і золоті браслети.

Кайлі посміхалася, а на одному з кадрів позаду неї можна помітити чоловіка.

"Жити своїм кращим життям", - написали автори посту.

За 13 годин пост зібрав понад 30 тисяч переглядів та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися пишними об'ємами зірки і її красою в цілому.

"Не зупиняйся", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер поїхала з дому заради ефектних кадрів в різних локаціях.

Зірка порадувала шанувальників жарким фото в міні-сукні. Облягаюча сукня підкреслила всі вигини, а також під ним можна помітити пишні груди без ліфчика.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер позувала в корсеті тілесного кольору частково з сіточки. Красуня стояла на тлі вішалок з одягом і трималася за свої груди, які були без білизни. Волосся Дженнер залишила розпущеним, а сама відвела погляд від камери.

Користувачів мережі захопило досконалість молодий моделі. Люди написали їй масу компліментів.

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