Українська співачка TAYANNA, яку продюсує Алан Бадоєв, знялася оголеною для чоловічого журналу XXL

У себе в Instagram Тетяна Решетняк (справжнє ім'я співачки) опублікувала серію фото, які будуть в журналі, передає Politeka.net. На фото красуня з'явилася в неймовірних нарядах, оголюючи частину округлих стегон і грудей. Але на двох фото співачка без сорому позбулася всього одягу, залишившись, в чому мати народила. Дівчина показала свою натуральну красу без прикрас.

Варто відзначити, що фотографії 35-річної Таянни оцінили близько 12 тисяч людей.

В коментарях відписався її продюсер Бадоєв, який оцінив фото і залишив сердечко в коментарях. У себе на сторінці він також опублікував фото своєї підопічної, написавши, що вона знає, як бути жінкою, яка надихає.

«Гарна фігура Таяна», «Справжня, ніжна, досконала», «Хороша, але навіщо», «Таян ти дуже класна, але не фоткайся оголеною», «Вау», «Ох і кицюня», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, численні фотосесії зірки пов'язані з виходом її альбому «Жіноча сила».

Нагадаємо, що TAYANNA раніше жила з Єгором Глібом, який сьогодні живе з Ані Лорак. Чоловікові вона навіть народила сина Даніеля, якого сьогодні виховує сама. У численних інтерв'ю співачка не приховувала, що піддавалася домашньому насильству.

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